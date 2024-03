Cosa prevedono per noi le stelle: ecco l'Oroscopo di Corinne

ARIETE: Il 20 marzo alle ore 4,05 il Sole è entrato nella vostra costellazione contrassegnando non solo l’equinozio di Primavera ma anche una fase di rinnovamento ed evoluzione. Con la novella stagione spuntano infatti delle importanti variazioni riguardo sentimenti, finanze e questioni, un’impulsività da mitigare e tante sorprese che ora non potreste immaginare. Finalmente riuscirete in un’impresa o prenderete una savia decisione. Il compleanno sarà alquanto originale.

TORO: Qualche preoccupazione potrebbe emergere turbando la quiete di una settimana alquanto variegata e movimentata. Non fate i testoni ed ascoltate i consigli di chi, con le buone o con le cattive, vi spronerà a sbrogliare una matassa, inquadrare ciò che non funge o darvi quella botta di vita che ultimamente sembrava scarseggiare. Rammentate inoltre di organizzare minuziosamente una Pasqua veramente speciale. Non da escludere una visita, un omaggio o l’idea di un viaggio.

GEMELLI: Non siete un granché soddisfatti di come procedono delle cose che vorreste più sicure e diverse ma non deprimetevi in quanto si sta per aprire un ciclo di rigenerazione preposto a rendervi sicuramente più appagati. Un neo sarà costituto dal lavoro, da quei soldi che non bastano mai, da un acciacchino oppure da un corruccio spettante voi o un familiare. Tra venerdì e domenica invece apprestatevi ad un’emozione, una bella novella o a dei preparativi per una Pasqua pazzerella.

CANCRO: Dal 23 marzo, con Marte in trigono al Sole, avrete le carte in regola per appianare una controversia, prendervi una rivincita, riscattarvi da un momento bigio, dare il meglio di voi stessi, scoprire un imbroglio o, avvalendovi dell’appoggio altrui, sistemare una faccenda facente stare col fiato in sospeso malgrado subentrino ancora dei contrattempi atti a far salire i fumenti. Essendo Pasqua alle porte non fatevi cogliere impreparati nel dare una risposta a chi vi vorrebbe accanto.

LEONE: La brezza primaverile ravviverà la routine sollecitando ad esprimervi con grinta, vigoria e creatività. Passo dopo passo raggiungerete gli obiettivi prefissati pur dovendo ancora passare attraverso il vaglio di una prova. Apprestatevi inoltre ad una Pasqua singolare e porgete un omaggio a chi vi ha aiutato nei momenti di difficoltà. Qualche problemino proverrà da persone ottuse, spese da affrontare, un’arrabbiatura, delle indisposizioni e un paio di seccature. Domenica inebriante.

VERGINE: Indaffarati e trafelati avrete così tante faccende da sbrigare dal rimanervi poco spazio da dedicare a voi stessi e al sollazzo così come vi toccherà posticipare un appuntamento o di rimanere basiti dinanzi al contegno di un personaggio ambiguo ed esiguamente saggio. In casa scendete a compromessi, accontentate il partner in una richiesta e preparatevi ad una Pasqua un pochino fuori del normale… Se aspettate dei soldi sappiate che stanno per arrivare.

BILANCIA: Avvertirete eccome l’influsso della Luna che, facendosi bella piena il 25 marzo nella vostra costellazione, favorirà sbalzi umorali, uno spizzico di stanchezza e la necessità di contrastare dei fastidi sbucanti dal nulla. Come legge di compensazione vi caverete un pallino, combinerete un ritrovo carino, riceverete un gradito omaggino o vi riprenderete da un acciacchino. Per distendere i nervetti nel week end andate a fare un giretto e a tavola contenetevi nel mangiare!

SCORPIONE: Non è un momento eccellente e, malgrado un desiderio si stia per materializzare, spuntano ancora delle stonature accreditabili a soldi, scartoffie, contratti, al ghigno di un indefinibile tipetto, una sotterranea angustia, un bisticcio, un impaccio od un impiccio. Nel contempo vi verranno dati dei sensati suggerimenti: ascoltateli e non ve ne pentirete. La Pasqua è alle porte ma se intenzionati ad andare al ristorante od effettuare un viaggetto siete ancora in tempo a prenotare!

SAGITTARIO: La quadratura di Marte rischia di mettere a dura prova la pazienza inducendovi a tentennare dinanzi ad una situazione implicante quattrini, affetti o affari ma, a risollevare il morale, arriveranno delle sorpresine, un invito, una visita, un compiacimento, un regalino, una cosina carina anche se una donna darà filo da torcere con la sua falsità. Chi ha attraversato brutti momenti pian piano si riprenderà. Come morale regalo pasquale vi giungerà una bella novità!

CAPRICORNO: La settimana risulta essere sufficientemente incasinata ma non per questo sfortunata malgrado le energie scarseggino e gli stati d’animo ondeggino… D’altronde qualcosa, spettante voi o un familiare, motiva apprensione e non vi sentite tanto sicuri di qual piega possa prendere una delicata questione. Per propiziare la distensione e la buona sorte collocate, la sera del 28 marzo, un ramoscello di ulivo nel luogo dove maggiormente soggiornate!

ACQUARIO: La settimana scorrerà linearmente a parte incavolature di normale amministrazione, pensieri costanti, soldini da versare, un comunicato mozzafiato, lavoretti da ultimare e picchiatelli da inquadrare. Quasi simultaneamente un patema scemerà, una proposta allieterà e un accadimento impensato vi rallegrerà. In previsione delle ormai prossime abbuffate pasquali siate parchi nel pasteggiare al fine di non veder i trigliceridi, la glicemia o il colesterolo lievitare…

PESCI: Vi attendono giorni importanti nel corso dei quali non potrete permettervi di sbagliare soprattutto se trattasi di attività, valute o amore. Per ora accontentatevi di ciò che passa il convento con la consapevolezza che presto alleggerirete un fardello, ottimizzerete un settore o gioirete per un evento. Un paio di notiziole vi lasceranno senza parole mentre il sesto senso vi aiuterà a comprendere le altrui intenzioni. Collocare in entrata una campanella porterà un po’ di fortunella…

Con l’augurio che la stella, più luminosa e bella, porti ad ognuno un po’ di fortunella…