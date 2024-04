A26, tutte le chiusure e variazioni attive questa settimana

Autostrade per l’Italia e la Provincia del Vco hanno diffuso l’informativa, relativa alla settimana del 1° aprile, riguardante tutti i cantieri presenti sull’autostrada A26 e in altri tratti stradali della provincia.

Per quanto riguarda i cantieri di chiusura permanente, sull’A26 Genova Voltri – Gravellona Toce rimangono chiuse l’uscita di Verbania per chi proviene da Gravellona, l’entrata di Verbania in direzione Genova e l’entrata di Gravellona Toce in direzione Ornavasso, a partire dal giovedì 4 aprile fino a mercoledì 24 aprile.

Inoltre, sempre sulla A26 è prevista la corsia unica permanente nel tratto compreso tra Meina e Carpugnino in direzione Gravellona Toce, tra il km 174+400 e il km 178+800. Corsia unica anche tra Carpugnino e Baveno in direzione Gravellona Toce, dal km 181+600 al km 189+400. Infine, nel tratto tra allacciamento A26/D08 e Castelletto Ticino in direzione Gallarate, sulla D08 Gallarate Gattico, tra il km 22+300 e il km 21+600. Le corsie uniche sono tutte programmate tra martedì 2 a venerdì 5 aprile.

È previsto anche un cantiere di deviazione di carreggiata sulla A26. In particolare, nel tratto compreso tra Ornavasso e Baveno in direzione Genova, tra il km 197+100 e il km 193+200, da giovedì 4 a mercoledì 24 aprile. Per effetto di tale deviazione saranno chiuse in modalità permanente l'uscita di Verbania da Gravellona Toce, l'entrata di Verbania in direzione Genova e l'entrata di Gravellona Toce in direzione Ornavasso.

Infine, diverse chiusure in orario notturno, sempre comprese tra le 22.00 e le 6.00. Questi i tratti chiusi di notte sull’A26:

Borgomanero - Romagnano in direzione Genova nella notte di martedì 2 aprile; uscita obbligatoria a Borgomanero e possibile rientro a Romagnano;

Borgomanero - Arona in direzione Gravellona Toce nella notte di martedì 2 aprile; uscita obbligatoria a Borgomanero e possibile rientro ad Arona;

Allacciamento A26/D08 - Arona in direzione Gravellona Toce nella notte di mercoledì 3 aprile; uscita consigliata a Borgomanero e possibile rientro ad Arona;

Arona - Borgomanero in direzione Genova nella notte di giovedì 4 aprile; uscita obbligatoria ad Arona e possibile rientro a Borgomanero;

Romagnano - Borgomanero in direzione Gravellona Toce nella notte di giovedì 4 aprile; uscita obbligatoria a Romagnano e possibile rientro a Borgomanero;

Gravellona Toce - Arona in direzione Genova nella notte di venerdì 5 aprile; uscita obbligatoria a Gravellona Toce e possibile rientro ad Arona.