Nuovi smottamenti a Monteossolano, resta chiusa la strada per la messa in sicurezza

Il comune di Domodossola aggiorna la cittadinanza sulla situazione della strada che porta a Monteossolano, già danneggiata a causa del maltempo nelle scorse settimane, in seguito alle forti piogge del fine settimana di Pasqua.

Le forti precipitazioni hanno causato smottamenti in diversi punti, con altri 200 mc circa di materiale smosso nella frana attiva. La scogliera realizzata, benché non ancora ultimata, ha retto e ha contenuto parte del materiale, mentre parte è arrivata in strada.

Per le giornate del 2 e 3 aprile non è possibile eseguire lavori, a causa del versante ancora impregnato d’acqua. Nei prossimi giorni verrà invece fatto un nuovo sorvolo con drone da parte dei geologi e si rivaluterà come proseguire con gli interventi di messa in sicurezza.

Fino a venerdì 5 aprile rimangono dunque unicamente le seguenti fasce di apertura con guardiania: apertura mattutina dalle ore 06.00 alle ore 08.00; apertura serale dalle ore 17.00 alle 19.00 (riduzione di un’ora rispetto alle 16:00 dei giorni scorsi).

È fatto assoluto divieto di transitare durante gli altri orari e in assenza della guardiania, che è garantita nelle fasce orarie di apertura. Resta inteso che anche durante le ore di apertura presidiata la viabilità potrà essere chiusa in qualsiasi momento, a discrezione del personale presente in sito, qualora ci fossero movimenti sul versante. La strada resta sempre aperta e praticabile per i mezzi di emergenza.