Maltempo a Macugnaga, Federalberghi: "Serve un sostegno alle imprese e alle famiglie colpite"

“A seguito delle recenti piogge intense che hanno causato colate di massi e fango, la comunità di Macugnaga si trova a fronteggiare una situazione di emergenza senza precedenti. La popolazione locale e le attività commerciali hanno subito danni significativi, con molte strutture turistiche che hanno visto un’ondata di cancellazioni a causa dell’instabilità del meteo”. Così Federalberghi Vco commenta quanto accaduto nel fine settimana a Macugnaga, dove ora numerose strutture ricettive devono fare i conti con non poche difficoltà.

“Esprimiamo la nostra più profonda gratitudine alle forze dell'ordine per il loro immediato e coraggioso intervento che ha permesso di gestire le prime fasi dell'emergenza con prontezza e professionalità. Grazie al loro lavoro instancabile, si è potuto contenere ulteriori danni e garantire la sicurezza della cittadinanza e dei turisti”, si legge nella nota, firmata dal presidente Gian Maria Vincenzi.

“Ora - prosegue - rivolgiamo un appello urgente alla regione affinché venga messo in atto un piano di sostegno per le imprese e le famiglie colpite. È fondamentale che, oltre ai danni materiali, le aziende non siano ulteriormente gravate da oneri fiscali e contributivi. Proponiamo che vengano previste delle dilazioni fiscali e contributive per permettere alle attività economiche di riprendersi e rilanciarsi, nonostante le difficoltà legate alla cancellazione delle prenotazioni turistiche”.

“Chiediamo quindi – conclude Vincenzi - alle istituzioni competenti di intervenire tempestivamente con misure concrete e immediate, che possano alleviare il peso economico sulle spalle di chi sta già affrontando una situazione drammatica. Solo attraverso un sostegno mirato e tempestivo sarà possibile ridare speranza e futuro a Macugnaga e alle sue imprese.

Confidiamo nell’attenzione e nella sensibilità della regione e delle altre autorità competenti affinché venga riconosciuta e affrontata questa emergenza con la serietà e l’urgenza che richiede”.