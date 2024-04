Le offerte di lavoro della settimana nel Vco

Il centro per l'impiego comunica che le offerte di lavoro sono pubblicate sul sito. IoLavoro Per informazioni rivolgersi al Centro Impiego di Omegna tel. 0323/1994633 o via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it

124057, 124058, 124060 Bar- Ristorante di Omegna cerca 1 LAVAPIATTI/AIUTOCUCINA, 1 BARISTA, 1 CAMERIERE/A. Preferibile esperienza pregressa o disponibilità alla formazione, conoscenza lingua italiana e autonomia nel raggiungimento del posto di lavoro. Contratto stagionale con possibilità di stabilizzazione, orari flessibili a seconda della disponibilità dei candidati.

124104 per Famiglia di Verbania si cerca 1 BADANTE per assistere donna anziana di 95anni, lucida. Necessita supporto per igiene personale, preparazione pasti, sollevarsi dal letto (cammina con deambulatore), pulizia casa. Si offre contratto a TI, camera ad uso esclusivo in appartamento in condominio a Suna-VB.

124022 Ristorante con sede a 5 minuti di auto dal lungolago di Omegna ricerca cameriere di sala con propensione all'apprendimento, capacità di lavorare in gruppo e di stare a contatto con i clienti, minima conoscenza della lingua inglese, patente e mezzo proprio per raggiungimento sede non servita dai mezzi. Si valutano anche persone senza esperienza. Contratto stagionale.

124019 Ristorante con sede a 5 minuti di auto dal lungolago di Omegna ricerca un aiuto cuoco con minima esperienza pregressa, propensione all'apprendimento, capacità di esecuzione dei piatti proposti nel menù, patente e mezzo proprio per poter raggiungere la sede non servita dai mezzi. Contratto stagionale.

124005 Società multiservizi cerca un addetto/a alla ristorazione collettiva per la mensa aziendale, si richiede esperienza pregressa, buone doti organizzative e gestionali, orari dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 15.30, stipendio mensile lordo di euro 1800,00. Sede di lavoro Pieve Vergonte. Possibile assunzione stabile dopo un contratto a tempo determinato di sei mesi.

123962 Società di servizi con sede a Omegna cerca addetti alla vendita telefonica di trading finanziario, si richiede ottima dialettica, buon uso PC. Si offre contratto a tempo determinato full time, orari 10.00/13.00-15.00/20.00 dal lunedì al venerdì.

123959 Bar Ristorante di Premia cerca due camerieri di sala con esperienza pregressa, si offre contratto a tempo determinato full time CCNL Turismo V livello, con orario settimanale 8.30/15.00 e nei fine settimana anche servizio serale 17.00/23.00. Previsti turni e riposi da concordare. Autonomia negli spostamenti.

123957 Bar Pasticceria di Crevoladossola cerca 1 cameriere/a di bar per ampliamento organico, si valutano profili junior anche senza esperienza da formare con tirocinio part-time 24 ore sett.li, orario 8/12 tutti i giorni, chiuso il martedì. Obiettivo assunzione stabile dopo periodo di affiancamento al personale qualificato.

123953 Boutique di Domodossola cerca addetto/a vendite full time. Richiesto diploma, preferibile esperienza, buon uso pc, conoscenza inglese base, predisposizione al contatto con la clientela, flessibilità e disponibilità. Orari da lun a ven 9.30-12.30/15.30-19.30.

123779 Azienda lapidea situata a Premia VB cerca 3 manovali di cava a cielo e aperto e addetti alla conduzione di escavatori, pale e terne. Preferibile esperienza pregressa e abilitazione come fochino. Richiesta buona volontà e prestanza fisica. Si valutano anche profili junior disponibili alla formazione. Full time determinato da lun a ven 8-12/13-17. Possibilità di vitto e alloggio.

123750 azienda di Baveno ricerca un operaio di carpenteria metallica leggera per attività di sbavatura, molatura, foratura con utilizzo di trapano e supporto alla posa in cantiere.

Richieste pregressa esperienza o conoscenza base nel settore delle costruzioni, lettura base del disegno meccanico. Necessaria patente B e mezzo proprio. È preferibile il possesso del patentino per il muletto. Inserimento a tempo determinato con possibile stabilizzazione, livello contrattuale da definirsi in base alle competenze

123726 Bar-Ristorante di Santa Maria Maggiore cerca pizzaiolo/a con pregressa esperienza che sappia gestire autonomamente il lavoro, dalla preparazione dell’impasto alla cottura delle pizze. Orario full time 11-14.00/16.00-22.00, con il martedì di riposo. Tempo determinato con finalità assunzione stabile.

123717 Azienda operante nel settore della sicurezza sul lavoro di Casale Corte Cerro cerca un consulente per la sicurezza del lavoro. Richiesta laurea attinente o diploma con comprovata esperienza nella mansione, pat b e autonomia negli spostamenti. Full time da lunedì a venerdì.

123708 Impianto industriale di Pieve Vergonte cerca 3 operai addetti alla coibentazione di tubazioni e serbatoi, richiesta esperienza, tempo determinato con possibile proroga. Autonomia negli spostamenti, stipendio di 1500,00 mensili come punto di partenza.

123701 Per famiglia di Verbania-Intra ricerchiamo 1BADANDE convivente. Assistenza a donna anziana, supporto nell’igiene personale, vestirsi, somministrazione farmaci, pulizia e sistemazione casa. Si offre contratto TI.

123600 Si ricerca apprendista parrucchiere/a per negozio di Verbania. Si richiede: attestato di qualifica professionale, età 17/29 per apprendistato, residenza nel Verbano, affidabilità. Si richiede autonomia nel raggiungere il luogo di lavoro. La richiesta iniziale è quella di un part time con impegno giovedì-venerdì-sabato, ma si valuta un inserimento full time qualora la risorsa si riveli adeguata.