Sessantenne denunciato per danneggiamento della baita del vicino a Croveo

I carabinieri della stazione di Crodo hanno denunciato un sessantenne, residente in provincia di Milano, per il danneggiamento dell’arredamento e delle telecamere del sistema di videosorveglianza della baita del vicino, situate entrambe nella frazione Croveo di Baceno.

Lo scorso mese di maggio il sessantenne, senza un plausibile motivo, ha danneggiato le telecamere e gli arredi della baita del vicino con il quale intratteneva dei buoni rapporti, tentando di fare ricadere la responsabilità su un soggetto sconosciuto. I carabinieri della stazione di Crodo, dopo essere stati informati dell’accaduto dal vicino che effettuava la denuncia per l’accaduto, hanno avviato le indagini riuscendo a scoprire che l’autore dei fatti era l’uomo che, oltre ai danneggiamenti arrecati, ha cercato di sviare la propria responsabilità, inventando la presenza di un soggetto sconosciuto che si aggirava tra le baite al solo fine di crearsi un sicuro abili. Per l’uomo è scattata la denuncia per danneggiamento.