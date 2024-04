Alla scoperta della centrale di Verampio con le guide del Parco

Questo weekend, sabato 13 e domenica 14 aprile, le guide dei Parchi Veglia Devero e Antrona accompagneranno i visitatori in un'esplorazione della Centrale di Verampio. Questo gioiello dell'ingegneria, realizzato da Ettore Conti e progettato dall'architetto Piero Portaluppi, rappresenta una tappa fondamentale nella storia dell'elettrificazione italiana.

I posti per questa esperienza sono limitati, quindi è necessario iscriversi sul sito delle Aree Protette dell'Ossola per prenotare. Inoltre, sono previsti altri appuntamenti alle centrali ossolane il 25 e 26 maggio, per coloro che non vorranno perdere l'opportunità di esplorare ulteriori tesori nascosti nella regione.