In arrivo nelle librerie la nuova guida escursionistica "Parchi naturali dell'Ossola"

Sarà a breve in libreria la nuova guida escursionistica “Parchi naturali dell’Ossola - Sentieri nella natura”, scritta da Paolo Crosa Lenz e Giulio Frangioni. Il libro, risultato di oltre quarant’anni di frequentazione attenta e assidua delle Alpi Pennine e Lepontine, permette di frequentare questo angolo meraviglioso delle nostre montagne in sicurezza e con attenzione ai valori naturalistici e umani: quaranta itinerari descritti in dettaglio e tre grandi trekking (“Da Antrona a Devero: il trekking dei parchi naturali dell’Ossola” – “Simplon Fletschorn Tour” – “Ferrata del Lago Tour”).

I parchi naturali dell’Ossola (Alpe Veglia, Alpe Devero e Valle Antrona) tutelano vaste porzioni delle Alpi Pennine e Lepontine, montagne ideali per un escursionismo alla ricerca sia di un contatto profondo con una natura alpina quanto mai severa e preziosa, sia con un’antica civiltà di lavoro e fatica che può insegnare valori buoni alle donne e agli uomini di oggi. Sono il regno dei Tremila, monti che non offrono gli ambienti estremi dei Quattromila, ma proprio per questo permettono ascensioni ed escursioni alla portata di tutti. La linea spartiacque con il Vallese svizzero permette di effettuare trekking transfrontalieri in ambienti naturali che non conoscono confini e sono tutelati dal Transboundary Park italo svizzero. La rete sentieristica è sicura e segnalata, i punti di appoggio sono accoglienti. Entriamo in punta di piedi in un mondo che ci ospita e appartiene a camosci, stambecchi, marmotte, mentre in cielo volano liberi l’aquila e il gipeto.

Il libro sarà protagonista anche di una presentazione nell’ambito della Fabbrica di Carta a Villadossola, domenica 28 aprile alle 18.00.