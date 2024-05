A La Fabbrica la mostra dedicata al Carlo Bossone

“Carlo Bossone uno stile e una scuola” è il titolo della mostra che sarà inaugurata oggi pomeriggio a LaFabbrica per celebrare il 120esimo anniversario della nascita del pittore Carlo Bossone, uno tra i pittori più noti e apprezzati in Ossola. La mostra, organizzata dal Icomitato Fondazione Carlo Bossone , rientra in una serie di iniziative c per le celebrazioni. Si terrà dal 10 maggio - il vernissage è previsto alle 17.30 - al 2 giugno al Centro Culturale La Fabbrica, con i seguenti orari: da giovedì a sabato dalle 17.30 alle 19.30, la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 19.30, con ingresso libero.

La mostra, è stato spiegato dagli organizzatori, offrirà la possibilità di vedere opere inedite di Carlo Bossone, grazie alla disponibilità di privati che hanno dato in prestito le opere del pittore. Saranno esposte anche opere dei suoi allievi, i quali saranno coinvolti anche nell'inizio della realizzazione di un'opera in tempo reale il 20 maggio.







Il 20 maggio la giornata vedrà protagonisti i ragazzi delle scuole dell’istituto Comprensivo Bagnolini e i ragazzi del Liceo artistico Rosmini di Domodossola, i quali parteciperanno alle visite guidate alla mostra. Saranno attivi anche dei laboratori didattici. Sempre il 20 maggio gli allievi di Bossone inizieranno a dipingere una tela di grandi dimensioni. A dare spunto all'opera collettiva sarà una fotografia di Villadossola, e al termine l'opera sarà donata alle scuole Bagnolini.