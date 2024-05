CNA: "Preoccupazione per le ennesime modifiche al Superbonus"

In attesa di conoscere l’emendamento del Governo, CNA Costruzioni esprime forte preoccupazione sulle ennesime modifiche al Superbonus annunciate dal Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

In particolare, l’introduzione dell’obbligo di spalmare da 4/5 a 10 anni il periodo di utilizzo dei crediti e il blocco a qualsiasi emendamento parlamentare sulle deroghe. Misure penalizzanti per le imprese del settore che stanno vivendo una fase di difficoltà a causa della congiuntura economica. Le parole del Ministro in Commissione finanze sembrano invece escludere che l’obbligo a 10 anni possa avere carattere retroattivo. Sarebbe dirompente per imprese e cittadini calpestando un diritto acquisito.