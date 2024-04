Lavori alla galleria Montecrevola: strada chiusa nelle ore notturne

Anas sta procedendo con alcune indagini tecniche per permettere l’adeguamento della galleria Montecrevola, sulla strada statale 33 del Sempione. Per questo, il tratto compreso tra il km 128+350 e il km 131+674, rimarrà chiuso al traffico in orario notturno, dalle 21.00 alle 5.00 del giorno successivo, da martedì 16 a venerdì 19 aprile. Il traffico sarà deviato sulla limitrofa viabilità provinciale.