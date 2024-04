Al Kiwanis club domese una serata dedicata alle associazioni antimafia

Sono stati Ilaria Mauro, co-referente provinciale di Libera VCO, consigliera ed educatrice dell'Associazione “21 Marzo” di Verbania e Davide Galletti, referente del Presidio di Libera “Roberto Antiochia “di Domodossola, gli ospiti della riunione coniviale del Kiwanis Club di Domodossola che si è svolta lo scorso mercoledì 17 aprile.

La presidente, Vittoria Allegranza, ha dato il benvenuto agli ospiti della serata che hanno illustrato ai soci le attività di "Libera" sul territorio e in particolare i progetti rivolti alle scuole del Vco. Ilaria Mauro ha sottolineato l'importanza di ricordare tutti i nomi delle vittime innocenti delle mafie non dimenticando o lasciando indietro nessuno. "Essere vicini alle famiglie e conoscere le loro storie di vita è fondamentale per mantenere viva la memoria - ha detto - non è sufficiente indignarsi, ma è anche necessario agire e farsi motore di cambiamento. La nostra missione è sensibilizzare i cittadini sugli argomenti dell’antimafia e della giustizia sociale".

"A livello nazionale - ha spiegato ancora - con il progetto COM-MON promuoviamo il monitoraggio civico dei territori in un’ottica di anticorruzione. Attraverso i "Campi estate liberi", offriamo ai partecipanti l'opportunità di svolgere attività in beni confiscati alle mafie. Il progetto Amunì, che si avvale del protocollo tra il Ministero di Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile e Libera, promuove percorsi di antimafia sociale per giovani sottoposti a procedimento penale”.

Libera è arrivato arriva nel Vco nel 2007 con il presidio “Giorgio Ambrosoli” di Verbania e nel 2012 è stato fondato il Coordinamento di Libera Vco. Fin da subito il percorso di Libera Vco si è intrecciato strettamente con quello di Associazione “21 Marzo” che nel Vco si occupa di promozione sociale e culturale e ha in gestione lo Spazio Giovani “Il Kantiere” a Verbania. Oggi nel VCO sono attivi, oltre il presidio di Libera a Verbania, anche il Presidio “Roberto Antiochia” di Domodossola e il Presidio docenti “Luca Cottarelli”.

Durante l'incontro del Kiwanis Club di Domodossola il socio Marco Iaria è stato onorato con il prestigioso riconoscimento di "Segretario Distinto" proveniente direttamente dalla sede centrale di Indianapolis e consegnato dall’ex Luogotenente della divisione 17 Piemonte Federico Spinozzi.