A Tecnoparo una giornata dedicata alla sicurezza sul lavoro

In occasione della Giornata Mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro, S.E.FOR.S. Vco, con il patrocinio di Formedil, organizzerà un seminario che si terrà presso la sala Ravasio della Provincia del Vco il prossimo 24 aprile.

L’evento ospiterà incontri in cui verranno approfondite le nuove disposizioni normative di prossima applicazione e gli incentivi messi in campo per le imprese virtuose. Porterà il suo saluto iniziale Sua Eccellenza il Prefetto con importanti novità per la sicurezza sul lavoro del nostro territorio. Importante la sinergia creata da SEFORS Vco con S.Pre.S.A.L. Asl Vco, Inail e Ispettorato del lavoro con il solo scopo di migliorare la sicurezza sul lavoro nei cantieri edili e non solo.

Verranno inoltre premiate le “Imprese che promuovono salute sui luoghi di lavoro” che hanno aderito alla Rete WHP della Regione Piemonte. S.E.FOR.S Vco, organismo paritetico territoriale del seedile, ogni anno eroga oltre 2.000 ore di corsi di formazione alla sicurezza e professionalizzanti. Grazie alla specifica e approfondita conoscenza ed esperienza nel settore, si propone come punto di riferimento per le imprese in fase di apprestamento cantiere e di verifica dei documenti della sicurezza. Ogni anno effettua più di 50 sopralluoghi di consulenza con lo scopo di studiare e risolvere problemi generali e specifici inerenti la prevenzione degli infortuni, l'igiene ed il miglioramento dell'ambiente di lavoro in genere, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo iniziative in materia.

Questa è un’occasione importante per sensibilizzare l'opinione pubblica sui pericoli che i lavoratori affrontano sul posto di lavoro e per promuovere la prevenzione degli incidenti sul lavoro. L’obiettivo è chiaro: migliorare le condizioni di lavoro per tutti i lavoratori e ridurre il numero di infortuni. La prevenzione degli incidenti sul lavoro richiede uno sforzo collettivo. Tutti, dal datore di lavoro al dipendente, devono fare la loro parte per garantire la giusta sicurezza sul posto di lavoro.

La giornata avrà inizio alle 9:00 con il saluto delle autorità e le attività in programma. I relatori presenti saranno la Dott.sa Luisa Barbieri Coordinatrice S.Pre.S.A.L. ASL VCO, l’Arch. Marco Porini Direttore S.E.FOR.S. VCO, il dott. Fabrizio Vazio Responsabile Vigilanza Ispettiva INAIL Piemonte, dott. Giuseppe La Padula Responsabile sede INAIL VCO, la dott.sa Franca Cavallo Responsabile di Processo Aziende-Prevenzione-Lavoratori INAIL VCO, il dott. Diego Fornara Responsabile e Vigilanza ITL Novara-VCO e l’arch. Alberto Zapelloni Ispettore Tecnico ITL Novara-VCO e il dott. Alessandro Maccuro Dirigente medico S.Pre.S.A.L. ASL VCO.

Al termine della giornata verranno consegnati, ai partecipanti, gli attestati di frequenza. La partecipazione all’evento darà diritto a n.3 ore di aggiornamento RSPP, Coordinatore sicurezza, DL-SPP, e per i liberi professionisti sono stati approvati n.3 CFP da parte di Ordine Architetti Novara-VCO, Collegio Geometri VCO e Ordine Ingegneri VCO. Con questo seminario S.E.FOR.S VCO, S.Pre.S.A.L. ASL VCO, INAIL VCO e ITL Novara-VCO dimostrano il loro impegno costante per preservare la Sicurezza e Salute sul Lavoro e prevenire gli incidenti sul lavoro e gli infortuni in cantiere. Il programma completo della giornata è consultabile online sul sito web www.seforsvco.it e sui profili social, Facebook e Instagram, di S.E.FOR.S VCO. La sede dell’incontro sarà presso la sala Ravasio della Provincia del VCO in via dell’Industria 25 Verbania Fondotoce.