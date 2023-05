Oltre 15mila visitatori per La Fabbrica di Carta 2023

Record di visitatori per La Fabbrica di Carta 2023, la 25ma edizione del Salone del Libro del Vco si è svolta dal 21 aprile al 1 maggio negli spazi del Centro Culturale La Fabbrica di Villadossola. Gli sforzi degli organizzatori sono stati ripagati da un'affluenza record: oltre 15mila le presenze registrate nei giorni di apertura.

“Dopo quello del 2010, si tratta del secondo miglior risultato nella storia de La Fabbrica di Carta. – conferma la Presidente dell'Associazione Libriamoci, Pieranna Margaroli – I numeri di quest'anno premiano anche la scelta di un tema che ha fatto breccia nel pubblico, attirando visitatori giovanissimi – dato per noi fondamentale –, e che ci ha permesso di registrare flussi di vendita importanti, sia per i molti titoli dell'editoria locale, sia per i volumi esposti nella sezione Young Adult. Molto apprezzate anche le mostre che hanno arricchito il percorso di visita e tutte le presentazioni con gli autori, oltre 45, che abbiamo ospitato nello Spazio Incontri”.

C'è dunque grande soddisfazione e ottimismo per il futuro: il Salone del Libro tornerà nella primavera del 2024 con una nuova edizione come sempre caratterizzata da un tema specifico e in grado di valorizzare la produzione editoriale del Verbano-Cusio-Ossola.

“Abbiamo superato un traguardo importante, quello dei 25 anni: l'edizione di quest'anno ha rappresentato un ponte ideale tra i 24 anni precedenti e il mondo dei libri di domani. – affermano librai ed editori dell'Associazione Libriamoci – Fin dall'inaugurazione con Piero Dorfles, apprezzatissima, abbiamo creduto nella forza del tema 2023 'Ingegno passato linguaggio futuro' e ora siamo certi che, anche grazie allo straordinario affetto dei visitatori, La Fabbrica di Carta possa guardare al futuro con grande slancio”.

Il Salone del Libro degli autori ed editori del Verbano Cusio Ossola è stato organizzato dall'Associazione Libriamoci – Editori e Librai del VCO e dalla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola con il patrocinio di Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte e Comune di Villadossola e con il contributo di Vinavil e di Acqua Novara Vco. Proprio Acqua Novara Vco ha sostenuto La Fabbrica di Carta donando oltre 400 borracce ai visitatori che hanno acquistato presso il salone, per sensibilizzare il pubblico nei confronti delle tematiche ambientali.