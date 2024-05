Lavoro, Michele Piffero (Cgil): "Il Vco non è una provincia per giovani"

Qual è la situazione lavorativa nel Vco? Quali le criticità ed i punti di rischio? Ha provato a spiegarlo Michele Piffero, segretario confederale di Cgil Vco e Novara a margine della manifestazione provinciale per la festa del 1° maggio ad Omegna.

“Il Vco non è una provincia per giovani: per ogni neolaureato che rimane qui a lavorare, ce ne sono cinque che invece scelgono diversamente e lasciano la Provincia. Siamo un territorio dove c'è stata una enorme riduzione del tessuto industriale, tanto che oggi il 70% dei lavoratori è nel terziario. Ed è qui che ci sono le irregolarità diffuse, i part time involontari, i salari bassi e le maggiori criticità. Il Vco – ha proseguito Piffero - sta in piedi grazie agli 8000 frontalieri che sono la prima azienda della Provincia ed ai 5000 che ogni giorno si trasferiscono in Lombardia per lavorare: bisogna riportare il lavoro al centro della vita e dare valore alle persone per costruire un futuro migliore”.