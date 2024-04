Anas, prorogata la chiusura della SS 549 a Calasca Castiglione

Anas comunica la proroga dell’ordinanza che prevede la chiusura di una parte della strada SS 549 di Macugnaga fino al 10 maggio.

L’ordinanza, il cui termine era inizialmente previsto per il 30 aprile, prevede il senso unico alternato mediante impianto semaforico o movieri sulla SS 549 dal km 8+200 al km 8+600, nel comune di Calasca Castiglione, su tutte le corsie. La proroga si è resa necessaria per garantire la sicurezza della viabilità sottostante l'area di intervento, durante i lavori di messa in sicurezza dell'ammasso roccioso.