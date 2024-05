Retail arma vincente per Peserico

La casa di alta moda Peserico sta ampliando la sua presenza retail nel mondo. “In questa prima parte del 2024”, dice Riccardo Peruffo, Ceo dell’azienda di alta moda vicentina, “abbiamo aperto nuovi monobrand a Tashkent in Uzbekistan e a Karlovy Vary in RepubblIca Ceca oltre alla riallocazione di store importanti come quello di Charleston e di East Hampton, in spazi più ampi ed esclusivi. Nei prossimi giorni inaugureremo la seconda boutique del mercato spagnola. Dopo Puertos Banus sarà la volta di Palma di Majorca mentre in Cina sarà il turno di Herbin. Ma il nostro programma retail sarà ben denso anche per il secondo semestre dell’anno. A luglio daremo vita ad un nuovo corner presso il Matsuya Ginza Department store di Tokyo. A settembre sbarcheremo nientemeno che in Madison Avenue a New York e con un altro spazio a Boston oltre a numerosi corner donna e uomo presso di Dept stores Bloomindale’s. Ci saremo anche con un flagship store a Dubai mentre per il 2025 non abbiamo mai nascosto la nostra intenzione inserirci a Montecarlo, Saint Moritz, Monaco di Baviera, Nizza. Crediamo molto nel retail e per questo continueremo ad aprire almeno 8-10 store all’anno in varie parti del mondo.