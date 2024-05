Le offerte di lavoro della settimana nel Vco

Il centro per l'impiego comunica che le offerte di lavoro sono pubblicate sul sito. Iolavoro per informazioni rivolgersi al centro impiego di Omegna tel. 0323/1994633 o via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it

· 124978 Ristorante fast food con sede a Gravellona Toce cerca personale per l’attività esistente e per un altro ristorante di prossima apertura. Si ricercano figure da impiegare in sala in qualità di camerieri runner, al bar per servizio caffetteria, in cucina come cuochi e addetti alla griglia. Non richiesta esperienza, prevista formazione. Contratto a tempo determinato part time di 20h.

· 124984 Famiglia di Verbania ricerca BADANTE per assistere donna anziana autosufficiente. Si offre contratto indeterminato. Camera ad uso esclusivo

· 124984 Famiglia di Verbania ricerca 1 ASSISTENTE FAMILIARE A HH per sostituire i riposi della badante in forza. SI offre contratto p.time di 18h settimanali: 2h tutti i giorni e il sabato pomeriggio o domenica tutto il giorno. Richiesta buona conoscenza dell’italiano, pregressa esperienza nell’assistenza a persone anziane.

· 124972 Concessionaria di moto situata a Villadossola cerca addetto/a e-commerce per gestione ordini con ottime competenze informatiche, all’occorrenza supporto alla vendita al dettaglio di ricambi e accessori moto. Preferibile esperienza e conoscenza del settore, tempo determinato da lunedì a venerdì 8-12/14-18.

· 124948 Ristorante situato a Grimentz, sopra Sierre nel Canton Vallese, cerca 1 figura polivalente per aiuto cucina e pulizie, inizio 05/07 fine prevista 15/09/24, orario dal mercoledì alla domenica 8 h circa con orario spezzato, stipendio CHF 3’500,00 lordi al mese. Massima serietà e affidabilità. Buona conoscenza cucina italiana e lingua italiana parlata. Carta d’identità valida per l’espatrio.

· 124944 Struttura ricettiva a Macugnaga cerca cameriere/a di sala per luglio e agosto. Preferibile minima esperienza, predisposizione al contatto con la clientela, cordialità e disponibilità. Contratto a tempo determinato full time 1500€ lordi. Possibilità di alloggio.

· 124935 Ditta individuale di Vogogna cerca un aiuto idraulico da formare, si richiede età per apprendistato, buona volontà e serietà, preferibile possesso di patente B, si propone un tirocinio di inserimento e poi apprendistato. Si valutano profili senior solo se già con esperienza.

· 124925 Azienda di Gravellona cerca impiegato/a amministrativo/a esperto/a contabile. Richiesta esperienza, competenze in contabilità fino al bilancio, conoscenza inglese intermedio e competenze informatiche. Contratto full time da lunedì a venerdì 8.30-17.30.

· 124927 Famiglia di Villadossola cerca un/a assistente familiare convivente per sostituzione ferie dal 20 giugno al 3 agosto 2024 con vitto e alloggio. Signora di 93 anni in carrozzina, lucida di testa. Cura e igiene personale, supporto negli spostamenti, preparazione pasti e pulizia casa.

· 124874 Famiglia privata di Arizzano cerca un/a assistente familiare convivente per donna anziana parzialmente autosufficiente, per cura e igiene personale, preparazione pasti, pulizia della casa. Si offre contratto vitto e alloggio, contratto domestico a tempo indeterminato.

· 124872 Azienda edile di Villadossola cerca un operaio/a addetto alla tinteggiatura, posa cartongesso e imbiancatura. Preferibile esperienza pluriennale, autonomia negli spostamenti, uso mezzi aziendali. Flessibilità negli orari. Richiesta urgente, tempo determinato full time.

· 124864 Azienda metalmeccanica di Villadossola cerca 1 operaio/a addetto alla tornitura dei metalli, preferibile esperienza o formazione meccanica, disegno tecnico. Orario 8-17 dal lunedì al venerdì, tempo determinato con obiettivo inserimento stabile, retribuzione annuale di circa 23.000,00 più buoni pasto.

· 124785 Per Officina di Cannobio si ricerca 1 FABBRO esperto ed autonomo nella mansione. Buona lettura disegno meccanico, preferibile titolo di studio in ambito tecnico. Si valutano anche profili junior da formare. Contratto indeterminato 5Liv Metalm Artig 1480€.

· 124779 Si ricerca per famiglia di Gravellona Toce un/ una assistente familiare convivente per signora di 92 anni con Alzheimer. Richiesta cura della persona, compagnia, preparazione pasti e pulizia della casa. Buona conoscenza italiano, esperienza, doti di empatia e comprensione.

· 124769 Azienda leader nella vendita a domicilio di surgelati cerca 3 venditori con partita iva. Preferibile esperienza pregressa, ottima conoscenza dell’italiano, PAT B e autonomia negli spostamenti. Previsto corso di formazione e affiancamento.

· 124737 ONLUS di Verbania ricerca 1 mediatore culturale: ottima conoscenza lingue inglese e francese, preferibile pregressa esperienza e titolo di studio in ambito sociale, educativo; possesso pat B. Contratto a termine p.time 24h settimanali orario 9.00-13.00/14.00-17.30.

· 124706 Bar Ristorante di Trontano cerca aiuto cucina. Preferibile attestato di scuola alberghiera, esperienza, buona volontà, precisione e manualità. Pat B e autonomia negli spostamenti. Contratto a tempo determinato, orari e retribuzione da definire in base all'esperienza.

· 124700 Studio professionale a Verbania Possaccio cerca un/a impiegato/a addetto/a alla contabilità semplificata per registrazione fatture ricevute ed emesse, pagamenti f24, inserimento dati, dichiarazioni dei redditi. Richiesto diploma attinente e/o esperienza nel ruolo. Conoscenza Microsoft Office e gestionali aziendali. Orari: part time 08.30-14.30 da lunedì a venerdì.

· 124693 Alimentari situato a Croveo (Baceno) cerca commesso/a part time. Preferibile esperienza pregressa, buona manualità e familiarità con affettatrice. Contratto stagionale part time 20-25 ore.

· 124654 Rosticceria ambulante zona Ossola cerca 1 addetto/a al banco e alla preparazione degli alimenti da vendere. Preferibile conoscenza del settore alimentare, predisposizione al contatto diretto con i clienti, massima pulizia e ordine, buona forza fisica per carico e scarico dal camion, autonomia negli spostamenti. Preferibile età per apprendistato.

· 124628 Bar Ristorante di Omegna cerca Barista-Cameriere/a. preferibile esperienza pregressa nella mansione, ma si valutano anche profili junior. Predisposizione al contatto con la clientela, conoscenza lingua italiana, precisione, affidabilità e serietà. Contratto a tempo determinato full time finalizzato all'assunzione. Orari su due turni: 3 giorni mattina 7.30-14.30; 3 giorni pomeriggio 14.30-22.30. Domenica chiuso. Retribuzione da definire in base all'esperienza.

· 124547 Famiglia di Pallanzeno ricerca per signora anziana allettata, che vive con marito autosufficiente, un/una assistente familiare convivente. Richiesto supporto per l’igiene personale, vestizione, preparazione dei pasti, cura della casa. Buon italiano. Si offre stanza singola all’interno dell’abitazione.

· 124415 Famiglia di Verbania ricerca da giugno 1 ASSIETENTE FAMILIARE per l’assistenza mattutina e serale a donna anziana. Contratto determinato 14h settimanali sa lunedì al sabato: 9.00-10.00 e 18.30-19.30

· 124576 Struttura ricettiva località Alpe Lusentino cerca 1 chef e 1 capo partita. Si richiede esperienza pregressa, buona volontà e serietà. Inizio lavoro maggio, contratto stagionale, orario indicativo 9/17 con qualche servizio serale, possibilità di alloggio.

· 124529 Albergo Ristorante località Alpe Devero cerca due figure polivalenti disponibili sia alla pulizia delle camere che al servizio di sala per colazioni e pasti pranzo/cena. Si offre vitto e alloggio, è richiesta buona volontà e serietà, contratto stagionale giugno/ottobre 2024.

· 124527 Stabilimento termale località Premia cerca due assistenti bagnanti con brevetto di salvamento. Le due risorse saranno impiegate 1 full time e 1 part-time (4/5 gg alla settimana), lavoro nei fine settimana e festivi con riposi infrasettimanali. Previsto inquadramento iniziale al V livello con possibilità di avanzamento se i candidati hanno esperienza pregressa. Possibilità di flessibilità verso le esigenze dei dipendenti, importante essere completamente autonomi negli spostamenti.

· 124361 Ristorante-bar/B&B in località Maglioggio di Crodo cerca 2 cameriere/i di sala, 1 profilo junior anche senza esperienza e 1 profilo junior che sappia lavorare in autonomia, orari 18.00/21.00 in settimana e nei fine settimana e festivi anche orario diurno 10.00/15.00. Non si offre alloggio, è necessario essere autonomi negli spostamenti, non ci sono mezzi pubblici. 124336 Azienda situata a Domodossola cerca 1 Ingegnere meccanico. Preferibile esperienza pregressa ma si valutano anche giovani neolaureati. Richiesta laurea in ingegneria meccanica, padronanza dell’inglese, conoscenza di Strand7 e Straus.