A26, prorogata la chiusura degli svincoli di Gravellona e Verbania

Autostrade per l’Italia e la Provincia del Vco comunicano la proroga dell’ordinanza 856/2024, che prevede la chiusura, sull’autostrada A26, dello svincolo di Gravellona Toce in entrata in direzione Sempione, dello svincolo di entrata di Verbania in direzione Genova Voltri e in uscita per chi proviene sa Sempione. L’ordinanza è valida dalle 12.00 del 6 maggio ed è stata prorogata fino alle 14.00 del 17 maggio.

In alternativa si può utilizzare lo svincolo di uscita di Gravellona Toce per chi proviene da Sempione, lo svincolo di entrata di Gravellona Toce in direzione Genova Voltri e lo svincolo di entrata di Verbania in direzione Sempione.