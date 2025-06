Da Rfi poco rispetto per il territorio e le istituzioni

Sarebbe ora che la politica intervenisse seriamente sugli atteggiamenti di Rete Ferroviaria Italiana che toglierà nuovamente i collegamenti estivi sulla linea del Sempione. Per di più in un periodo estivo, in cui le località del lago e dell’Ossola godono del pieno di turisti, attività tanto osannata nei comunicati regionali e poco protetta a livello di collegamenti.

Bene ha fatto il sindaco di Baveno, Alessandro Monti, a denunciare come a Rfi non interessi minimamente avere rapporti con le istituzioni. Rfi non ha neppure avuto l’educazione di comunicare al Comune la chiusura della tratta ferroviaria Arona–Domodossola, in corso sino al 27 luglio e nuovamente dal 30 agosto al 13 settembre.

Un atteggiamento che la dice tutta su come certi enti si raffrontano col territorio.

Spesso anche nella nostra professione tocchiamo con mano come sia uso e costume non avere comunicazioni. Capita spesso di chiedere chiarimenti o notizie anche via mail a enti e aziende statali. O le risposte arrivano dopo settimane o non arrivano mai!

Un paio di settimane fa abbiamo posto alcune domande alle Ffs, Ferrovie Federali Svizzere, sui collegamenti estivi con l’Italia via Gottardo e Sempione: Ci hanno risposto dopo 2 ore: questa è educazione…..