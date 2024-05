Business Point Svizzera: supportare le imprese piemontesi nei rapporti oltreconfine

Supportare le imprese dell'Alto Piemonte nei rapporti commerciali con la Confederazione Elvetica: è questo l’obiettivo del progetto Business Point Svizzera, gestito dall'Azienda Speciale Fedora della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana per la Svizzera.

Per illustrare il progetto è stato organizzato un webinar gratuito che si terrà il prossimo 28 maggio dalle 10.00 alle 11.45. Dopo i saluti istituzionali, verranno affrontati una serie di argomenti di utilità per le imprese, in special modo quelle del settore beni industriali/meccanico, quali il quadro macroeconomico svizzero, i paesi di approvvigionamento della Svizzera e il ruolo dell’Italia come fornitore, le lavorazioni e i prodotti maggiormente richiesti, la situazione degli acquisti, i canali di accesso, le modalità di ricerca dei fornitori e come presentarsi ai buyer elvetici.

A relazione su questi temi sarà Ilaria Ceddia, responsabile del Settore Beni Industriali della Camera di Commercio Italiana per la Svizzera. Al termine dell’intervento sarà possibile per i partecipanti porre domande sulle questioni affrontate e su come sarà articolato il Business Point.

Il webinar, così come il progetto, è gratuito e riservato alle imprese aventi sede nelle province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli. Per iscriversi è necessario visitare il sito camerale www.pno.camcom.it e cliccare sull’evento “Business Point Svizzera” in cui compare il link di iscrizione Zoom. Per maggiori informazioni è possibile contattare i numeri 0161.598296-242/015.3599354 o scrivere all’indirizzo internazionale@pno.camcom.it.