Sono in corso le promozioni su tantissimi prodotti da Prestofresco, in occasione del 20 anniversario

"Vicino a te!" sempre, fisicamente – i 92 punti vendita dislocati in tutto il Piemonte, Lombardia e Liguria – si trovano in prossimità dei centri cittadini, ed anche “vicino a te!” per i valori di tradizione, qualità e territorialità che Prestofresco porta nel DNA a partire dal primo punto vendita. Aperto nel 2004 da Pierantonio insieme ai 3 fratelli, da subito si presenta come un supermercato contenuto negli spazi ma ricco di prodotti del territorio nel banco gastronomia e, per la comodità di spesa delle famiglie, con anche una serie di prodotti confezionati delle marche che abitualmente si trovano nei supermercati tradizionali.

E sono proprio i “freschi” a rappresentare il successo di 20 anni di Prestofresco che, oltre a contribuire all’economia locale agroalimentare, aiuta a mettere sulle tavole dei prodotti genuini e sostenibili, che siano formaggi o carni, per un benessere alimentare che viene sempre più apprezzato e ricercato.

Dal 13 e fino al 26 maggio è in corso il volantino che propone una importante quantità di prodotti a prezzi super, per festeggiare insieme a tutti i Clienti il compleanno dell’Azienda.

Poi, il 26 maggio, si svolgerà una grande festa interna con i dipendenti, sono 820 e i migliori verranno premiati, con i fornitori, che porteranno i loro prodotti durante i festeggiamenti, e con le Autorità locali.

Ma le promozioni sul volantino continueranno ancora nel mese di giugno, quindi non perdete di vista Prestofresco!