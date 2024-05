Su tutte le piattaforme “Sapore”, nuovo singolo degli ossolani “The Monkey Weather”

E’ su tutte le piattaforme digitali “Sapore”, nuovo singolo dei The Monkey Weather (nella foto), ex trio – ora sono in quattro – indie rock d’ispirazione britannica, originario di Domodossola. Formatosi nel 2010 dopo un viaggio fra Liverpool e Londra sulle tracce dei Beatles, il gruppo – Paolo Achilli basso e voce, Damiano Antonello chitarra e voce, Michele Antonello batteria, Tobia Delsecco tastiere e programmazione – si è affermato in maniera prepotente sulla scena indipendente italiana.

Negli anni scorsi un ottimo album di debutto “Apple Meaning“, che ha raccolto recensioni positive un po’ ovunque: “Un disco pop fatto come Dio comanda”, ha scritto per esempio il mensile “Rumore”. Intensa l’attività live. I TMW hanno aperto, tra gli altri, concerti per il tour dei Kasabian, per quello dei Linea 77 e, soprattutto, per gli Skunk Anansie. Sempre negli anni scorsi sono seguiti altri lavori discografici, tutti osannati dalla critica.

Il nuovo singolo è stato presentato live in un locale domese. Musica e parole di The Monkey Weather, prodotto da Alessandro Gallo, “Sapore” è stato registrata presso “Digital Lake Studio” di Fondotoce. Nella canzone, si legge nel web, i TMW descrivono la loro idea di successo che può nascere da una “fine” attraverso suoni rock potenti e tastiere lisergiche suonate da Tobia, new entry nella formazione.