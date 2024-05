Cantieri sull'A26, chiuse nelle ore notturne le uscite e le entrate di Arona

Autostrade per l’Italia e la Provincia del Vco comunicano una nuova chiusura, in orario notturno, delle uscite di Arona sull’autostrada A26 Genova Voltri – Gravellona Toce.

In particolare, l’ordinanza prevede la chiusura della stazione in entrata di Arona in entrambe le direzioni e la chiusura dello svincolo di uscita di Arona in entrambe le provenienze dalle 22.00 del 20 maggio alle 6.00 del 21 maggio e dalle 22.00 del 21 maggio alle 6.00 del 22 maggio.

In alternativa si potranno utilizzare le entrate e le uscite di Meina, Borgomanero e Castelletto Ticino.