Lavori sulla superstrada: uscita obbligatoria a Premosello fino al 10 giugno

Dal mese di novembre 2023, Anas sta portando avanti un cantiere di completamento, ammodernamento e potenziamento della SS 33 del Sempione, dal km 101+600 al km 104+400. Per questo, si è reso necessario chiudere al traffico il tratto della superstrada in direzione Sempione confine di Stato, con uscita obbligatoria a Premosello-Chiovenda ed eventuale rientro ad Anzola d’Ossola. L’ordinanza, che prevedeva il termine il 20 maggio 2024, è stata prorogata fino al 10 giugno, per consentire di portare a termine i lavori.