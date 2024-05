Anche i frontalieri del Vco alla manifestazione nazionale contro la nuova tassa sulla salute

Sabato 25 maggio i frontalieri si riuniscono a Como per un’importante manifestazione nazionale, per protestare contro la nuova tassa sulla salute. Anche i frontalieri del Vco raggiungeranno Como per unirsi alla protesta, insieme ai sindacati e ai rappresentanti della politica, chiedendo l’annullamento della tassa, il rispetto dell’accordo fiscale e il no al dumping salariale. La manifestazione è organizzata da Cgil, Cisl e Uil.