Un aiuto concreto per Gaza: con l'associazione Kenzio Bellotti una raccolta fondi per il popolo palestinese

Da oggi è possibile per i cittadini del Vco (e non solo) contribuire con un gesto concreto al sostegno del popolo palestinese. L’associazione Kenzio Bellotti è infatti riuscita – tramite la comunità araba di Omegna - ad avere il contatto diretto di una donna che vive a Gaza, e che ogni giorno acquista farina, pane, cibo e medicinali per i profughi palestinesi. Chiunque volesse contribuire, può effettuare una donazione sul conto corrente dell’associazione, che invierà i fondi raccolti proprio a questa donna che si occupa di fornire quanto necessario a bambini e adulti colpiti dalla guerra.

“Il sogno – le parole di Akb - rimane sempre quello di poter ospitare qui i bambini palestinesi, ma al momento non è possibile. Nel frattempo, chi vuole può aiutarci ad aiutare questa donna. La signora ogni giorno mostra tutto ciò che acquista e che dona. È il momento di agire, di tempo per le parole non ne abbiamo più”.