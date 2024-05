Formazza riceve il titolo di ''Città del formaggio''

Venerdì 31 maggio Formazza riceverà il titolo di “ Città del formaggio. Un riconoscimento dato dal Consiglio dell’Onaf (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi ).

Durante la cerimonia, prevista alle 17, in municipio, il sindaco Bruna Papa riceverà la targa che sarà poi apposta all’ingresso del paese proprio per designare l’appartenenza della cittadina al novero del luoghi in cui sono prodotte le eccellenze casearie italiane.

Onaf si prefigge di promuovere un approccio consapevole ai formaggi e lo sviluppo della cultura casearia, capace di trasmettere non solo la percezione organolettica ma anche componenti storiche e culturali territoriali del territorio. In questo contesto ben si inserisce la peculiarità riscontrata nella produzione e promozione dei formaggi formazzini, pienamente meritevoli del riconoscimento in parola.

Alla cerimonia parteciperanno i vertici di Onaf: il presidente Pier Carlo Adami, il referente per le province VCO Vercelli e Novara Alberto Sebastiani e i consiglieri nazionali Armando Gambera e Pierangelo Battaglino, Elio Ragazzoni direttore della rivista InForma.

‘’Il Comune – dice Bruna Papa - è orgoglioso di ricevere questo riconoscimento in quanto la produzione di formaggio è parte della storia di Formazza e valorizza l’eccellente realtà casearia odierna . Il Bettelmatt ne è l’emblema. Nella sua forma è racchiusa la storia delle antiche genti walser di Formazza e racconta il ricchissimo paesaggio naturale della Valle’’.