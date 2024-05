Da dicembre il treno Zurigo-Briga arriverà fino a Domodossola

Con il nuovo orario – in vigore da dicembre - , le Ferrovie Federali Svizzere miglioreranno l’offerta. Il 23 maggio 2024 l’Ufficio federale dei trasporti (UFT) avvierà la relativa procedura di consultazione sulla bozza dell’orario 2025, che entrerà in vigore il 15 dicembre 2024.

‘’Rappresenta il più grande cambiamento d’orario per la Svizzera romanda dall’introduzione di Ferrovia 2000 – dicono le FFS - . Nel traffico a lunga percorrenza internazionale e nazionale verranno apportati miglioramenti specifici, tra i quali l’introduzione di collegamenti notturni aggiuntivi in fase di test. Oltre alla manutenzione, le FFS pianificano anche l’ampliamento della rete esistente con nuove offerte. I cantieri, presenti anche nei Paesi confinanti, possono comportare tempi di viaggio maggiori e cambi più frequenti’’.

Tra le novità spicca che il treno diretto Zurigo–Briga circolerà tutto l’anno e inoltre arriverà fino a Domodossola. ‘’ Sarà operativo tutto l’anno, senza interruzioni stagionali - spiegano le FFS - e arriverà fino a Domodossola. In questo modo, chi desidera fare una gita o una visita al mercato il sabato avrà a disposizione un ulteriore collegamento diretto rapido per Domodossola da Zurigo via Lenzburg, Thun e Frutigen’’.

Le FFS ricordano anche in lavori sulla tratta italiana tra Domodossola e Milano: ''In Italia verrà ampliato a quattro metri il corridoio tra Domodossola e Milano, a vantaggio del trasporto merci transalpino. Questi lavori richiederanno diversi anni. Di conseguenza, in questo lasso di tempo si dovrà ridurre l’offerta sull’asse del Sempione. Anche per tutto il 2025, dal lunedì al venerdì, circolerà un treno in meno in entrambe le direzioni tra Basilea‒Berna‒Milano e Ginevra‒Briga‒Milano. Nei giorni feriali transiteranno quindi sei treni al giorno in ogni direzione, mentre nel fine settimana l’offerta resterà invariata con otto treni. La tratta tra Domodossola e Milano verrà interamente chiusa al traffico ferroviario dall’8 giugno al 27 luglio e dal 31 agosto al 12 settembre 2025. Verranno pertanto soppressi tutti i treni EuroCity tra Domodossola e Milano’’.