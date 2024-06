Allo Yolki Palki un incontro con gli Amici dei sentieri della Valle Bognanco

Sabato 8 giugno alle 17.00 è in programma, al Camping Village Yolki Palki di Bognanco, in località Gomba, un incontro con gli Amici dei sentieri della Valle Bognanco.

La conferenza è organizzata con lo scopo di valutare, periodicamente, la situazione dei principali sentieri della valle e le condizioni della segnaletica utile per gli escursionisti. Si tratta del proseguimento dell’iniziativa “Un sentiero per amico”, promosso dalla Pro Loco di Bognanco con la collaborazione del comune. Il progetto è reso possibile soprattutto grazie all’impegno dell’assessore Carlo Grossi, che è possibile contattare per qualsiasi informazione al numero 349 1976185.