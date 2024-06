Tornano le visite guidate alla cava madre del Duomo di Milano a Candoglia

L'Ente Parco Val Grande, in collaborazione con la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano e delle guide ufficiali del Parco, anche quest'anno organizza tre escursioni alla cava madre del Duomo di Milano a Candoglia di Mergozzo.

La prima data è fissata per giovedì 27 giugno nella quale sarà possibile salire sino alla vecchia cava e al villaggio minerario per scoprire gli aspetti più curiosi dell'estrazione del marmo nel passato.

“Sarà un'esperienza eccezionale - scrivono gli organizzatori - per vedere coi propri occhi una realtà unica e che pochi sinora hanno potuto osservare”. Dato il dislivello (la vecchia cava è posta più in alto di quella attualmente in uso) questa escursione è adatta esclusivamente a persone ben allenate. Escursioni guidate all'antica cava del marmo di Candoglia e al villaggio minerario. Il costo dell'escursione è di 10 euro. È possibile prenotare on line nel sito del Parco. Le visite successive saranno il 25 luglio e il 12 settembre.