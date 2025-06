A San Domenico un incontro internazionale su sostenibilità e futuro della montagna

Si è svolto oggi, mercoledì 25 giugno, presso il San Domenico Ski Resort l’evento internazionale “Shaping the future of sustainable ski resorts: sustainability and youth empowerment” (“Costruire il futuro delle stazioni sciistiche sostenibili: sostenibilità e valorizzazione dei giovani”), promosso nell’ambito della strategia Eusalp, piattaforma europea che coinvolge 48 regioni di 7 Stati alpini, impegnata nella valorizzazione sostenibile delle aree montane.

Presente il sottosegretario Alberto Preioni, delegato della regione Piemonte per Eusalp, che ha evidenziato il ruolo strategico della Val d’Ossola come “un vero laboratorio di innovazione territoriale, dove turismo, ambiente, agricoltura e comunità locali collaborano per costruire un nuovo modello di sviluppo sostenibile”.

L’incontro, organizzato con il contributo dell’Action Group 2 di Eusalp, co-guidato dalla regione Piemonte, ha coinvolto esperti, amministratori, operatori del turismo e giovani europei. Al centro del confronto, la riconversione sostenibile dei comprensori sciistici, il rilancio dell’economia alpina attraverso filiere locali e green economy, e il protagonismo giovanile nelle scelte di sviluppo.

“Valorizzare la montagna non è solo un atto di tutela ambientale, ma una scelta strategica per il futuro del nostro Paese – le parole di Preioni -. Le terre alte custodiscono risorse, saperi, identità e potenzialità economiche che vanno messe al centro delle politiche pubbliche. Serve una visione integrata: turismo sostenibile, agricoltura di qualità, gestione forestale, energia pulita e servizi moderni. Ma soprattutto, serve dare fiducia e opportunità a chi in montagna vuole vivere, lavorare e costruire. Solo così possiamo fermare lo spopolamento e trasformare la montagna in un motore di sviluppo, non in un ricordo del passato. Le politiche per la montagna devono essere di sistema. Solo così possiamo garantire un futuro sostenibile e attrattivo per le nuove generazioni nelle terre alte”.