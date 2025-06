In arrivo una nuova ondata di calore: bollino arancione nel Vco

Una nuova ondata di calore è in arrivo su tutto il territorio piemontese: è quanto emerge dall’ultimo bollettino emesso da Arpa Piemonte e relativo ai fenomeni meteorologici estremi nella stagione estiva.

Secondo quanto riportato nel bollettino di oggi, le condizioni più critiche si verificheranno nella giornata di domani, mercoledì 25 giugno, con l’intera regione che dovrà fare i conti con temperature elevate. In particolare, per quanto riguarda la provincia del Verbano Cusio Ossola è previsto bollino arancione, sia per la giornata di domani che per quella di giovedì 26 giugno, con un livello 2 di disagio bioclimatico. Le temperature massime toccheranno i 33 gradi, mentre le minime garantiranno una tregua dal caldo, con valori che scenderanno fino ai 23 gradi.