Crevoladossola, torna in consiglio la vicenda di cava Lorgino

Torna in consiglio comunale - convocato questa sera alle 20,30 - la questione Cava Lorgino. Il consiglio di Crevoladossola ha in discussione la presa d’atto della modifica del perimetro dell’ambito di cava. E’ uno dei sette punti all’ordine del giorno.

In sostanza, come dicevamo il consiglio deve esprimersi una seconda volta sulla nuova perimetrazione e sui documenti che l'accompagnano.

Un passaggio che pare non soddisfare gli ambientalisti. Italia Nostra Vco rimarca di aver indicato ‘’la soluzione in sede di Conferenza dei Servizi: avvicinare la forbice che oggi divide l'offerta di compensazione con il dimensionamento progettuale della coltivazione. La riduzione di cui si parla ora è poca cosa''.

Per Italia Nostra occorrerebbe ‘’un colpo di reni che faccia fare un salto di qualità a questa vicenda che se andrà in porto così sarà una delle più rilevanti occasioni mancate per quel martoriato comune’’.