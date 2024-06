Le offerte di lavoro della settimana nel Vco

Il centro per l'impiego comunica che le offerte di lavoro sono pubblicate sul sito IoLavoro. Per informazioni rivolgersi al Centro Impiego di Omegna tel. 0323/1994633 o via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it

125503 Asilo paritario con sede a Ornavasso cerca una maestra. Richiesta laurea in scienze della formazione primaria. In alternativa si valutano candidati in possesso di diploma magistrale, oppure in possesso di laurea in scienze dell'educazione.

125301 Salone di Domodossola cerca 1 aiuto parrucchiere/a con attestato di qualifica professionale, preferibile età per apprendistato, contratto part-time di 25 ore settimanali da martedì a sabato, si valutano anche profili senior in possesso dei requisiti per assunzioni agevolate.

125380 Famiglia di Baveno, località Feriolo, ricerca 1 colf per due mattine alla settimana che si occupi della pulizia, sistemazione casa e supporto nelle commissioni settimanali come spesa.

125274 Ristorante-Pizzeria di Domodossola cerca cameriere/a per contratto a tempo determinato part time di 24 ore distribuite su turni anche nel week end. Preferibile esperienza pregressa, conoscenza italiano e capacità relazionali. Retribuzione 1100 €

125228 Albergo di Verbania cerca un/a cameriere ai piani per pulizia delle camere, cambio biancheria asciugamani e lenzuola, pulizia aree comuni. Richiesta precisione e rapidità, buona manualità, capacità di lavoro in team. Orario part-time 6 giorni su 7 con orario flessibile da concordare.

125222 Azienda di termoidraulica di Verbania ricerca una risorsa da inserire in tirocinio per il montaggio e la manutenzione di impianti termoidraulici. Richiesta buona volontà ed attitudine al lavoro manuale, nonché l’autonomia nel raggiungimento della sede a Verbania. Patente B preferibile ma non richiesta.

125154 Azienda preposta alla raccolta dei rifiuti ricerca un operatore ecologico in possesso della patente di guida B, C, e della patente nautica, in quanto dovrà effettuare la raccolta rifiuti anche sulle isole del lago Maggiore. Si offre contratto a tempo indeterminato 38h settimanali, orario 06.00-12.20 da lunedì al sabato

125153 Centro estetico di Verbania cerca un estetista per trattamenti estetici professionali (cerette, manicure, pulizie viso), fornire consulenze personalizzate ai clienti, gestione delle prenotazioni e flusso dei clienti. Richiesto diploma o qualifica inerente. Retribuzione commisurata all’esperienza.

125150 Cooperativa di Verbania cerca due addetti alle pulizie. Inserimento a tempo determinato per 4/5 mesi in modalità part time. Pulizia civile di appartamenti, condomini, uffici e case vacanze, consistente nella pulizia dei vari ambienti. Indispensabile patente B, preferibile minima esperienza.

125135 Agenzia assicurativa di Domodossola cerca Addetto/a agli sportelli assicurativi per tirocinio full time. Richiesto diploma, buon uso pc e autonomia negli spostamenti.

125133 Parco divertimenti a Trarego Viggiona cerca operatori percorsi avventura, anche senza esperienza. Discreta conoscenza inglese e base del tedesco. Possibilità di alloggio.

125131 Parco divertimenti a Trarego Viggiona cerca baristi per caffetteria e preparazione piatti semplici. Discreta conoscenza inglese e base del tedesco. Possibilità di alloggio.

125129 Azienda di Domodossola cerca Elettricista part time per installazione di impianti fotovoltaici, richiesta formazione elettromeccanica o qualifica di Elettricista, indispensabile esperienza pregressa e autonomia nella gestione del lavoro.

125101 Famiglia di Omegna cerca assistente familiare di giorno per signora di 84 anni con problemi di deambulazione. Supporto nelle attività quotidiane, cura dell’igiene personale, somministrazione farmaci, faccende domestiche. Si prevedono 8h al giorno. Richiesto buon italiano, esperienza ed empatia.

125020 Azienda situata a Gravellona cerca operaio per assemblaggio, montaggio e installazione di box docce. Richiesta buona manualità, pat B, propensione al lavoro di squadra, affidabilità e serietà. Contratto di tirocinio o apprendistato. Orari da lun a ven 8.30-12/14.00-18.30.

124984 Famiglia di Verbania ricerca BADANTE per assistere donna anziana autosufficiente. Si offre contratto indeterminato. Camera ad uso esclusivo

124972 Concessionaria di moto situata a Villadossola cerca addetto/a e-commerce per gestione ordini con ottime competenze informatiche, all’occorrenza supporto alla vendita al dettaglio di ricambi e accessori moto. Preferibile esperienza e conoscenza del settore, tempo determinato da lunedì a venerdì 8-12/14-18.

124935 Ditta individuale di Vogogna cerca un aiuto idraulico da formare, si richiede età per apprendistato, buona volontà e serietà, preferibile possesso di patente B, si propone un tirocinio di inserimento e poi apprendistato. Si valutano profili senior solo se già con esperienza.

124874 Famiglia privata di Arizzano cerca un/a assistente familiare convivente per donna anziana parzialmente autosufficiente, per cura e igiene personale, preparazione pasti, pulizia della casa. Si offre contratto vitto e alloggio, contratto domestico a tempo indeterminato.

124872 Azienda edile di Villadossola cerca un operaio/a addetto alla tinteggiatura, posa cartongesso e imbiancatura. Preferibile esperienza pluriennale, autonomia negli spostamenti, uso mezzi aziendali. Flessibilità negli orari. Richiesta urgente, tempo determinato full time.

124864 Azienda metalmeccanica di Villadossola cerca 1 operaio/a addetto alla tornitura dei metalli, preferibile esperienza o formazione meccanica, disegno tecnico. Orario 8-17 dal lunedì al venerdì.