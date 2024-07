Addio a Giovanni Bivi, Piffero (Cgil): "Perdiamo non solo un compagno, ma un grande amico"

È giunta questa mattina la notizia della morte di Giovanni Bivi, nome noto nel mondo sindacale: è stato infatti a lungo segretario di Filcams Cgil Vco e Novara. L’attuale segretario confederale di Cgil Novara Vco, Michele Piffero, lo ricorda e ne traccia un ritratto professionale e personale.

“Giovanni Bivi è stato un sindacalista molto apprezzato e conosciuto per più di un ventennio, operando dapprima nel settore degli edili, settore da cui proveniva professionalmente (era addetto alla stesura degli asfalti per una grossa ditta che operava in Piemonte) – racconta Piffero -. Da lì ha iniziato la sua attività sindacale, diventando segretario di riferimento per gli edili della provincia del Verbano Cusio Ossola e successivamente segretario della Filcams, che segue il turismo, il terziario e i servizi, nel Vco fino all’accorpamento delle due province in Cgil Vco e Novara, dove ha proseguito la sua attività fino al pensionamento, avvenuto quattro anni fa”.

“Giovanni era una persona e un compagno apprezzato da tutti – prosegue il segretario della Cgil - lascia un grande vuoto tra i compagni e le compagne del sindacato. Nella sua attività ha sempre messo al primo posto la passione, la forza e la determinazione nel difendere lavoratrici e lavoratori. Era un uomo buono e sensibile, chi lo ha conosciuto meglio ha sicuramente avuto modo di apprezzare la sua profondità”.

“Dal punto di vista personale – conclude Piffero - Giovanni mi ha passato le consegne in Filcams. È rimasto un rapporto personale molto forte dopo il suo pensionamento: oltre ad un compagno e un collega, ho perso un grande amico”.