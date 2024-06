Breve storia del poker: dagli inizi al digitale

Il poker è uno dei giochi di carte più popolari al mondo, talmente popolare da essere diventato, a tutti gli effetti, una disciplina sportiva.



Dagli inizi a oggi, è passata tanta acqua sotto i ponti: soprattutto, è passata tanta tecnologia, e l’avvento di Internet ha stravolto tutto. Oggi siti come PokerStars.it offrono la possibilità di giocare a poker direttamente dal proprio PC, mettendo a disposizione degli utenti la possibilità di imparare il gioco, dalla distribuzione delle carte a come funzionano i punti del poker , fino ai tornei, sia di piccola portata che i grandi eventi.



La radici del poker sono profonde e risalgono a secoli fa: alcuni giochi, come l'As-Nas o il Poque, condividevano molte caratteristiche con il poker, tra cui l'uso di cinque carte per giocatore e un sistema di puntate e rilanci.



Il Poque si diffuse tra i coloni francesi in Nord America, portando il gioco nel Nuovo Mondo. Una volta arrivato negli Stati Uniti, il poker iniziò a evolversi rapidamente, adattandosi alle culture locali e assorbendo influenze da altri giochi di carte dell'epoca. La fusione di questi elementi ha dato vita alla forma embrionale del poker che, nel corso del XIX secolo, iniziò a prendere piede tra i giocatori di tutto il paese.



I battelli a vapore lungo il fiume Mississippi giocarono un ruolo di primo piano in questa diffusione, diventando luoghi d'incontro per giocatori d'azzardo professionisti e dilettanti, contribuendo alla standardizzazione delle regole e alla popolarità del poker.

Anche i soldati durante la Guerra di Secessione americana contribuirono alla diffusione del poker: i soldati delle diverse fazioni condividevano e mescolavano le regole dei loro giochi di carte. Nel contesto postbellico, il poker divenne sempre più integrato nella cultura americana, stabilendosi come uno dei principali giochi d'azzardo nei saloon e, successivamente, nei casinò di tutto il paese

Nel corso del XIX e XX secolo, le regole del poker vennero standardizzate, fattore che ne fece un fenomeno globale unificato. All'inizio del XIX secolo, il poker era giocato con mazzi di carte che variavano nel numero e nel tipo di carte utilizzate: l’adozione del mazzo standard di 52 carte fu uno dei primi passi verso la standardizzazione. Ciò comportò anche l'inclusione di nuove combinazioni vincenti come il colore e la scala, che non erano possibili con mazzi più piccoli.

Fonte: Pexels

Il XX secolo è stato un periodo cruciale per la crescita e l'evoluzione del poker, che ha visto il gioco trasformarsi da una pratica comune nei saloon del Far West a un'attività regolamentata nei casinò di tutto il mondo. Negli anni '30 e '40, con l'apertura di casinò a Las Vegas, considerata la città dello sfarzo e degli eccessi per antonomasia , il poker iniziò a essere formalmente accettato come gioco regolamentato.

La televisione influì, e non poco, sulla popolarità del poker. Gli anni '70 segnarono l'inizio delle World Series of Poker (WSOP), a tutti gli effetti il campionato mondiale di poker. La copertura televisiva delle WSOP, con l'introduzione delle telecamere che mostravano le carte private dei giocatori, rese il gioco più avvincente per gli spettatori e aumentò l'interesse del pubblico.

L'avvento del poker online negli anni '90 ha rivoluzionato il modo di giocare, rendendo accessibile il gioco a giocatori professionisti e non di tutto il mondo. Il primo passo verso il poker online si ebbe nel 1994 con la creazione del primo casinò online grazie alle licenze concesse dallo stato di Antigua e Bermuda.

La diffusione di internet negli anni '90, seppur limitata dalle velocità di connessione a 56k, aprì la strada a nuove opportunità per il gioco online. Le prime poker room virtuali offrivano una piattaforma dove gli appassionati potevano sfidarsi gratuitamente, permettendo al gioco di crescere in popolarità. Un evento significativo fu la vittoria di Chris Moneymaker alle World Series of Poker nel 2003: qualificatosi attraverso un torneo online con una piccola quota di iscrizione, Moneymaker vinse il Main Event, segno che tutti, con impegno e capacità, potevano ambire a grossi traguardi.