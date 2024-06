Nell'ex cava di Tones on the Stones un'area per arrampicata, alpinismo e molto altro ancora

Una nuova infrastruttura Outdoor Vertical Stage nella ex cava convertita in area culturale e didattica per le discipline verticali come l’arrampicata, alpinismo e le vie ferrata. E' nata ufficialmente all'interno di Tones Teatro Natura ed è gestita dall'Ossola Outdoor School. Grazie alla presenza di strutture rocciose verticali, a superfici orizzontali e ampie l'area, riqualificata in chiave sportiva e outdoor, è un paradiso per le attività di questo tipo.

A gestire l'area è Outdoor Vertical Stage: "Ci poniamo come obiettivo quello di trasmettere l’importanza dell’attività sportiva e ricreativa come filosofia attiva per stare bene con sé stessi e in armonia con l’ambiente - dicono dal team, composto da guide alpine ed escursionistiche, accompagnatori mtb, istruttori cicloturistici e molto altro ancora, oltre ad esperti di marketing, comunicazione e fotografia - Durante le nostre attività sensibilizziamo alla consapevolezza ed alla gestione dei pericoli oggettivi che sono presenti ed imprescindibili nelle attività outdoor e offriamo approfondimenti su cultura e tradizioni alpine, oltre che aspetti naturalistici e geografici".

L'Outdoor Vertical Stage comprende vie per l'arrampicata, vie ferrate e percorsi alpinistici. In particolare, per l'arrampicata si tratta di pareti in pietra naturale per adulti e bambini, due le ferrate, una facile e una di livello medio, e infine un percorso alpinistico per l'accompagnamento in cordata. Una collaborazione, dunque, tra Tones on the Stones e Ossola Outdoor School che offre al territorio una nuova opportunità turistica, sportiva e didattica.