Promozione, domenica sfide decisive

Mancano sei partite alla fine del campionato di Promozione e da qui alla fine non sono più previste soste: inizia quindi il rush finale che scriverà tutti i verdetti.

Domenica spicca il big-match di Trino, dove i vercellesi, attardati di soli 4 punti dalla coppia di vertice, ospitano proprio il Baveno in quella che è probabilmente l’ultima occasione per loro di rientrare nei giochi per la promozione diretta. Per gli uomini di Sottini impegno molto difficile, ma è d’obbligo cercare la vittoria. All’andata successo perentorio del Trino per3-0.

Il Baveno guarderà con molto interesse anche alla sfida del “Galli”, sperando che i cugini del Feriolo riescano a fermare il Briga. La squadra di Zanardi,nonostante abbia vistosamente calato il ritmo in questo girone di ritorno, è ancora in vetta insieme al Baveno. Gli uomini di Pissardo stanno lottando con forza per evitare i playout e hanno assoluto bisogno di punti.Netta affermazione del Briga un girone fa, col punteggio di 4-1.

Torna in campo l’Omegna, dopo la batosta nel recupero contro la Fulgor Ronco Valdengo. Mister Fusèvuole ancora qualche punto per la salvezza, ma i rossoneri sembrano ormai fuori dalla bagarre per evitare la retrocessione, così come sembrano lontani dalla zona playoff. All’andata vittoria rossonera per 3-2 al “Liberazione”.

Discorso simile anche per la Juve Domo, reduce dalla sconfitta nel recupero infrasettimanale in casa della Ce.Ver.Sa.Ma. Biella. I ragazzi di mister Nino vanno ad Arona ad affrontare una squadra in piena zona playoff, l’obiettivo è ottenereprima possibile i punti che servono per chiudere con tranquillitàil campionato. Nel girone di andataal “Curotti” finì 2-1 per gli ossolani.

Queste le partite: Feriolo - Briga; Casale - Cameri; Fulgor Ronco Valdengo - Chiavazzese; Trino - Baveno; Ce.Ver.Sa.Ma. Biella - Dufour Varallo; Arona - Juventus Domo; Valdilana Biogliese - Momo; Valduggia - Omegna