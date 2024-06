"Ossola Express", un'avventura on the road tra le nostre montagne

Sarà un'avventura on the road, sullo stile di "Pechino Express": si giocherà a coppie, partendo da una location prestabilita, muniti di zaino, contenente solo lo stretto necessario per la sopravvivenza e di 1 € al giorno a testa. Un gioco duro e avventuroso con, come sfondo, i paesaggi dell'Ossola.

"Lanciamo questa sfida - racconta Elisa Iardella, che con un'amica ha organizzato questa avventura - è la prima edizione di Ossola Express, un gioco in cui i concorrenti si sposteranno da una località all'altra chiedendo passaggi alla gente del posto o ai turisti, e affrontando a ogni tappa delle missioni inimmaginabili per poter avanzare nel gioco".

Chiunque può partecipare all'iniziativa, l'importante "è bene essere furbi, scaltri, veloci, ingegnosi e soprattutto preparati a tutto - prosegue Elisa - Non dimenticate mai di rispettare le regole. ll percorso sarà infatti battuto da integerrime "sentinelle" che monitoreranno eventuali irregolarità, stabilendo le punizioni, tra cui la feroce immediata eliminazione dal gioco. L'avventura terminerà quando tutte le coppie giungeranno alla meta finale". "

Ossola Express" si svolgerà tra il 27 e il 28 luglio, tutti i dettagli saranno forniti alla partenza del gioco. La notte del 27 si dormirà all'aperto, ma si potrà portare con sé una tenda. Per partecipare al gioco, iscriversi o chiedere maggiori informazioni è possibile recarsi presso Tabacchera Iardella in corso Paolo Ferraris 51 a Domodossola o scrivere una email a info@studiopitzurra.it.