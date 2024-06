A Villadossola le giornate di studio "Un turismo in punta di piedi"

Da mercoledì 19 a venerdì 21 giugno si svolgono a Villadossola, al centro culturale La Fabbrica, le giornate di studio “Aree interne, comunità, paesi: un turismo in punta di piedi”, promosse dall’Università del Piemonte Orientale e finanziata dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne Snai, nel contesto del programma Snai Piemonte. Il progetto rientra nel quadro del "Claim. Contamination Lab Aree Interne Montane" e nella Strategia di Area "La green community delle Valli Ossolane. Nuove energie per un nuovo sentiero di sviluppo".

Venti studenti partecipano dunque alle giornate di studio, un’occasione di riflessione a tutto tondo sul modo in cui le aree interne possano affrontare e svolgere un ruolo attivo e innovativo sul vasto tema del turismo quale perno per lo sviluppo economico, sociale e culturale nell’areale alpino.

Le relazioni affronteranno sul piano teorico e metodologico tematiche connesse alla valorizzazione degli asset turistici e delle risorse naturali e culturali, nonché allo studio di modelli diversi di buone pratiche a cui aderire per intraprendere e potenziare attività connesse all’offerta turistica, coinvolgendo i diversi attori sociali attivi sul territorio in un dialogo incentrato sulle politiche di promozione e sulla formazione del capitale umano.

Le relazioni, che saranno presentate da docenti dell’Università del Piemonte Orientale o di altri atenei, saranno accompagnate da uscite didattiche guidate sul territorio volte alla conoscenza delle risorse turistiche locali.

Al termine delle conferenze, sabato 22 giugno alle 10.00 si svolge a Verbania, a Villa San Remigio, la cerimonia di premiazione del premio di antropologia culturale Costantino Nigra.