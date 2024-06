Vento e forti nevicate: il sindaco invita alla prudenza sui sentieri di Macugnaga

“A seguito della tempesta di vento del 22 e 23 dicembre scorsi, e le successive copiose nevicate, su alcuni tratti di percorsi della nostra rete sentieristica, sono presenti alberi stroncati e sradicati”. Così, in una nota il sindaco di Macugnaga Alessandro Bonacci, che invita gli escursionisti alla prudenza. “Sconsigliamo vivamente di addentrarsi nei sentieri e boschi in cui, per le cause sopra esposte, non sono ben visibili e segnalati i tracciati”.

In particolare, è consigliato prestare attenzione alle quote superiori ai 2000 metri dove è ancora presente la neve. In particolare, nei greti dei torrenti e crinali sono presenti residui di valanghe. “Si raccomanda di intraprendere questi percorsi con consapevolezza, esperienza e prudenza e comunque con adeguata attrezzatura ed abbigliamento”, si legge nella nota del comune. Inoltre, a causa delle consistenti piogge di questo periodo ed allo scioglimento delle nevi in quota, i torrenti e rii sono molto ingrossati, ed è dunque necessario valutare attentamente le condizioni prima di attraversarli.