Inaugurato il Palio degli Asini di Varzo: Coggia vince la prova cronometrata FOTO

Dopo quattro anni di stop forzato, giovedì 25 aprile è ufficialmente tornato il Palio degli Asini di Varzo, con il primo tradizionale appuntamento che precede la gara vera e propria, in programma per domenica 28 aprile.

Nel pomeriggio di ieri il pubblico ha infatti assistito alla sfilata degli atleti del Minipalio, seguita dalle gare dei giovani Asini delle categorie Baby, Mini e Junior. A seguire, i rappresentanti delle dieci frazioni di Varzo si sono ritrovati in piazzale Trieste per poi dare il via alla sfilata che li ha portati dal sindaco e dal parroco, ai quali come da tradizione è stata avanzata la richiesta ufficiale per svolgere il Palio.

Tra gli appuntamenti più attesi la gara cronometrata tra le dieci frazioni, su un percorso piano e con una portantina di peso uguale per tutti: è questo il modo grazie al quale è stato stabilito l’ordine di partenza per il palio e il peso che ognuno dovrà portare domenica. Tutte le frazioni hanno dato il meglio di sé per ottenere il miglior piazzamento possibile: a trionfare è stata la frazione Coggia, che ha potuto scegliere la propria posizione nella griglia di partenza. Al secondo posto Piaggio, al terzo Fontana.

Questo l’elenco completo delle frazioni che si sfideranno domenica, con le rispettive posizioni di partenza e il peso della portantina, assegnato dalla sorte:

Coggia con 29,84 secondi; posizione 3, portantina da 96 kg;

Piaggio con 30,01 secondi; posizione 4, portantina da 94 kg;

Fontana con 30,88 secondi; posizione 5, portantina da 100 kg;

Cattagna con 32,39 secondi; posizione 6, portantina da 99 kg;

Colla con 33,05 secondi; posizione 7, portantina da 91 kg;

Alneda con 33,15 secondi; posizione 2, portantina da 97 kg;

Castello con 33,75 secondi; posizione 1, portantina da 93 kg;

Bertonio con 36,05 secondi; posizione 10, portantina da 95 kg;

Altreggiolo Riceno con 36,46 secondi; posizione 8, portantina da 92 kg;

Pasquè con 39,53 secondi; posizione 9, portantina da 98 kg.