Salvatore Ranieri premiato "Messaggero del Cuore"

Salvatore Ranieri, noto come il Cantante della Solidarietà, è stato premiato a Bologna e Roma con il titolo di "Messaggero del Cuore" per il suo impegno nella promozione della cardioprotezione. Questo prestigioso riconoscimento gli è stato conferito per la sua attività di divulgazione riguardante i nuovi defibrillatori di ultima generazione.

La cerimonia di premiazione ha visto la partecipazione di numerosi esperti del settore, tra cui Simone Giovanelli, Andrea Ascari, Ferdinando Tonini, la dottoressa Valentina Collareda, medico anestesista e rianimatrice, e il professor Costantino Balestra, collegato da Bruxelles. Questi esperti hanno riconosciuto l'importanza del lavoro di Ranieri nel sensibilizzare l'opinione pubblica sull'uso dei defibrillatori e sulla necessità di una cardioprotezione diffusa.

I defibrillatori di ultima generazione, promossi da Ranieri, sono partiti da Domodossola, segnando una vera e propria rivoluzione nel campo dell'emergenza cardiaca. Grazie a questa iniziativa, Domodossola è stata scelta come città ospitante per la Giornata Mondiale del Cuore, che si terrà a settembre. Durante l'evento "World Heart Day 2024", saranno presenti numerose associazioni e professionisti che operano quotidianamente nel campo delle emergenze cardiache. In questa occasione, Ranieri riceverà un ulteriore riconoscimento da Marcello Segre, Presidente e CEO dell'Associazione Italiana Cuore e Rianimazione.

I defibrillatori promossi da Ranieri sono progettati per essere facilmente utilizzabili da chiunque abbia seguito una formazione adeguata. Questi dispositivi innovativi sono caratterizzati da una coppia di piastre già connesse e da un selettore adulto/pediatrico che riduce significativamente i tempi di intervento, cruciali in situazioni di arresto cardiaco. Inoltre, i defibrillatori smart sono facilmente riconoscibili dal loro colore arancione e offrono istruzioni in tre lingue: italiano, inglese e francese, riducendo anche i costi di manutenzione.