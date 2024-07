Successo per il pianista domese Amir Salhi sul Lago di Garda

Grandissimo il successo per i due concerti del giovane pianista domese Amir Salhi, classe 2002. La serata del 30 giugno presso la Chiesa di San Martino ad Albisano e quella del 1 luglio, al Castello degli Scaligeri di Malcesine, entrambi sul lago di Garda, sono state state un successo. Il pubblico, prevalentemente tedesco e inglese, ha mostrato un particolare apprezzamento per l’esecuzione del "Sonetto sopra una lettura di Dante" di Liszt, richiamando Amir diverse volte per i bis.

Amir sarà ammesso alle finali del prestigioso concorso internazionale Vigo di Spagna, dove sarà ascoltato e giudicato dalla celebre pianista Martha Argerich. Questo riconoscimento si aggiunge a una lunga serie di trionfi: Amir è il vincitore del primo premio assoluto al Concorso nazionale “Premio Mozart 2024”, tenutosi presso il Castello Normanno Svevo di Sannicandro di Bari ad aprile, superando pianisti fino a 30 anni compiuti.

Amir ha collezionato oltre 60 primi premi assoluti in concorsi nazionali e internazionali. La sua carriera è iniziata a soli 7 anni, quando gli è stato conferito il titolo di Cavalierato giovanile d’Italia per gli alti meriti musicali dal Prefetto Zanzi. A 9 e a 16 anni ha ricevuto la Medaglia della Camera dei Deputati e quella del Senato della Repubblica, e nel 2022 la Medaglia d’oro Premio “Maria e Franz Terraneo” come miglior laureato di una scuola comasca. Amir si è laureato in pianoforte a 19 anni sotto la guida della Prof.ssa Claudia Boz, direttrice dell’Accademia pianistica Giovani talenti di Alzate Brianza (Como).

Amir, a soli 21 anni, ha già tenuto concerti in Italia, Svizzera, Francia e in diretta su Rai Uno a Roma, con l’ultimo successo l’8 giugno presso il Museo Nazionale di Ferrara.Amir continuerà la sua serie di concerti con appuntamenti a Savona, il 23 settembre a Roma al Teatro Marcello in occasione del Festival delle Nazioni, e molti altri.