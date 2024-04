È in programma per sabato 27 aprile alle 15.00 l’annuale assemblea di soci e dei simpatizzanti del gruppo Arsciol. Appuntamento nella sede del gruppo, alle ex scuole elementari della località Tagliaroli di Vagna.

Questi i punti all’ordine del giorno: relazione della presidente Assunta Vescio sulle attività del 2023, il punto sulle attività in corso, rinnovo delle tessere. Al termine una merenda in compagnia; tutti i soci sono invitati a partecipare.