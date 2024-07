Dai settori chiave dell’Alto Piemonte spunti per investire in Borsa

I settori industriali trainanti nell’Alto Piemonte possono essere uno spunto interessante per il risparmiatore che vorrebbe trasformare parte del suo denaro in un investimento.

Secondo i dati pubblicati dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, relativi all’export e alla demografia delle imprese nell’Alto Piemonte, si scopre che la lavorazione dei metalli di base e la produzione di prodotti in metallo, l’industria chimica, il tessile abbigliamento e il comparto alimentare sono il motore dell’economia del territorio.

Le esportazioni, inoltre, hanno un peso rilevante in particolare per le attività manifatturiere, le quali nel corso del 2023 hanno generato un fatturato prossimo ai 13 miliardi di euro (Dati CamCom Alto Piemonte, comunicato stampa 15/2024).

Basandoci su queste informazioni preliminari, come possiamo trarre spunti di investimento per investire in Borsa? Scopriamolo subito nel dettaglio.

Settori industriali dell’Alto Piemonte cruciali per gli investitori

Quando il risparmiatore decide di investire nei mercati azionari, quasi sempre parte da un settore industriale che conosce meglio e dal quale seleziona un gruppo di società di cui acquistare un determinato numero di azioni.

La presenza nell’Alto Piemonte di comparti industriali importanti e altamente rappresentati nei mercati azionari mondiali può quindi essere d’aiuto all’investitore locale interessato a costruirsi un portafoglio finanziario in settori a lui vicini, che comprende e che allo stesso tempo possono essere profittevoli.

Mediante piattaforme di investimento quali MetaTrader 5 , ad esempio, è possibile accedere alle maggiori società internazionali dell’industria tessile e abbigliamento, quali Adidas, Puma, Nike, Lvmh, Brunello Cucinelli, Moncler e Kering.

Un investitore interessato alla lavorazione dei metalli di base, invece, può avvicinarsi a società quotate come ArcelorMittal, Nucor e Steel Dynamics. Tali società si occupano della produzione e vendita dell’acciaio e dei metalli ferrosi e non riciclati, utili per produrre prodotti finiti come il pentolame da cucina che vede il comune di Omegna quale punto di riferimento in Italia e in Europa, grazie a società come Lagostina S.p.A. e Alessi S.p.A.

Altri spunti di investimento possiamo estrapolarli dall’industria chimica. In Europa, la francese Air Liquide è in cima alla lista per capitalizzazione di mercato, seguita dalle tedesche Basf ed Henkel. Negli Stati Uniti spiccano invece Corteva ed Ecolab insieme ad Air Products and Chemicals e Dow Inc.

Dal locale all’internazionale come le imprese dell’Alto Piemonte

Lo sguardo dell’investitore locale si può elevare sul piano internazionale proprio seguendo l’esempio delle società di capitali e delle piccole e medie imprese dell’Alto Piemonte .

Ancora i dati della Camera di Commercio dell’Alto Piemonte, infatti, forniscono un quadro completo sulle nazioni estere con cui le imprese del territorio intrattengono scambi commerciali proficui.

Germania, Svizzera, Francia, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Austria e Belgio sono solo alcuni dei paesi verso i quali le imprese dell’Alto Piemonte esportano i propri beni.

L’insegnamento, per così dire, che possiamo trarre dalle imprese locali che esportano è diversificare il portafoglio titoli aggiungendo società sì appartenenti allo stesso settore industriale che conosciamo meglio, ma di nazionalità diverse per cogliere opportunità future e per ridurre i rischi geopolitici.

