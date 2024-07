L'Associazione Moto Vigezzo dona 500 euro al Gruppo Alpini di Druogno

Cinquecento euro al Gruppo Alpini di Druogno: è la somma raccolta dall'Associazione Moto Vigezzo durante il moto raduno organizzato lo scorso maggio. La consegna dell'assegno da parte dei centauri si è svolta nei giorni scorsi presso il bar Bistrot di Santa Maria Maggiore, sede del gruppo di amanti delle due ruote.

"Siamo nati da poco con l'intento di fare beneficenza. Le nostre attività hanno tutte uno scopo benefico – spiegano dall'associazione – per questo motivo vogliamo lanciare un appello a tutti gli amanti delle moto e non solo: attraverso un semplice tesseramento è possibile sostenere queste generose iniziative. La quota annuale di venti euro, che da diritto a diverse riduzioni in alcuni negozi della valle e di Domodossola, aiuta a fare del bene".

Ma l'attività dei centauri non si ferma qui: "Ogni venerdì sera alle 18 - dicono - ci troviamo al bar Bistrot per un momento in compagnia: chi volesse partecipare ai nostri incontri è ben accetto. Inoltre il 19 luglio, il 23 agosto, il 20 settembre e il 25 ottobre dalle 18 l'appuntamento è con il “Moto Vigezzo Cruise Night”, aperto a tutti i tipi di moto".

Alla consegna era presente anche il sindaco di Druogno, Marco Zanoletti. Per maggiori informazioni e per le iscrizioni è possibile contattare il gruppo sulla pagina Facebook “ASSOCIAZIONE MOTO VIGEZZO”.