Weekend a Crodo con la Mostra bovina provinciale

Confermata, anche in caso di maltempo, la mostra bovina provinciale a Crodo che prende il via questa sera: "Nessun problema in caso di pioggia - conferma il sindaco di Crodo Ermanno Savoia - l'evento si svolge a Verampio all'interno di capannoni coperti, e quello che ospita il ristorante è addirittura riscaldato". Per due giorni dunque l'evento, organizzato dal Comune di Crodo e dalla Pro Loco 2.0, in collaborazione con il Gruppo Allevatori di Valle, metterà in mostra la Razza Bruna e Pezzata Rossa, con le consuete valutazioni, ma sono tanti gli eventi collaterali.

Il via venerdì 26 aprile dalle ore 19 con la cena presso l'area ristoro allestita dalla Pro Loco 2.0 e, a seguire, la musica con le "Deviazioni spappolate" e, infine, la serata proseguirà con il Dj Fube. Sabato 27 aprile dalle ore 16 è in programma la dimostrazione di cani da conduzione a cura dell'associazione Pilgorin Farm di Ameno e successivamente, le prove di mungitura capre per grandi e piccini. Dalle ore 19 cena presso l'area ristoro e musica con il Dj 113 fino al mattino.

Domenica 28 aprile dalle 8 alle 12.30 valutazione delle categorie Pezzata Rossa, Manze Razza Bruna e Concorso Giovani Conduttori. Alle 12 il pranzo presso l'area ristoro e nel pomeriggio, dalle 14 alle 17.30, valutazione della categoria vacche da latte Razza Bruna e concorso di valutazione morfologica per studenti dell'Istituto Agrario. Dalle 19 infine cena presso l'area ristoro e musica con i Ciulandari e il loro tributo a Davide Van de Sfroos.