"Laboratorio Bosco": un nuovo incontro su filiera locale e sostenibilità

Prosegue lunedì 8 luglio il ciclo di incontri online organizzato all'interno del progetto pilota "Laboratorio Bosco 2023-2024 - Filiera locale, sostenibilità ed economia circolare", coordinato dalla provincia del Verbano Cusio Ossola con un ampio partenariato di 18 soggetti oltre a Politecnico di Torino, Università del Piemonte Orientale e IUSE, si sta svolgendo un ciclo di webinar con l'obiettivo di presentare il progetto e condividere le opportunità ad esso collegate.

L’incontro in programma per l’8 luglio, alle 17.30, è intitolato “Re-cord: il biochar” e vede protagonista Tommaso Barsali. È possibile seguire la conferenza tramite il canale YouTube della provincia del Vco, dove il video rimarrà disponibile anche in seguito.